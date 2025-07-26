В Петербурге задержали женщину за порчу детских рисунков о войне

В Санкт-Петербурге полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в порче экспозиции с детскими рисунками на военную тематику, размещенной на Аллее Славы в поселке Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент случился еще 11 июля. По данным правоохранителей, ночью в полицию Выборгского района поступило сообщение о том, что неизвестная женщина срывает и разбрасывает рисунки с изображениями городов-героев. На место приехали стражи порядка, однако нарушительница к тому моменту уже успела скрыться.

Позже, уже 25 июля, полицейским удалось задержать подозреваемую. Как выяснилось, подозреваемой оказалась неработающая 30-летняя женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения, по версии следствия, совершила акт вандализма по хулиганским мотивам.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мужчина ударил кувалдой по экрану на Аллее Славы в Челябинске по просьбе товарища с Украины.