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СМИ: мужчина ударил кувалдой по экрану на Аллее Славы по просьбе товарища с Украины

Ural Mash: мужчина разбил кувалдой экран на Аллее Славы в челябинской Аше
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Мужчина ударил кувалдой по экрану на Аллее Славы в городе Аше в Челябинской области. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Стоимость уничтоженного сооружения составляла около 500 тыс. рублей. Нарушителю 40 лет. После совершения акта вандализма он попытался уехать на территорию соседнего региона, где был задержан.

В телефоне мужчины была обнаружена переписка с товарищем с Украины, который и призвал его разбить экран, утверждается в публикации. О том, предлагалось ли ему за это материальное вознаграждение, не сообщается, однако известно, что свои действия он снимал на камеру мобильного телефона.

На Аллее героев в городском парке имени П.А. Пилютова в Аше размещены портреты Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда, а также памятник летчику-истребителю, Герою Советского Союза П.А. Пилютову и Воинам-интернационалистам.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестная устроила погром на Аллее Славы. Инцидент произошел в Парголово. Нарушительница сорвала несколько мемориальных табличек и скрылась.

Ранее правительство направило Путину доклад по блокировке звонков мошенников с Украины.

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