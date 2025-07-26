На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские школьники стали лидерами международной олимпиады по лингвистике

Московские школьники взяли четыре медали на олимпиаде по лингвистике в Тайване
true
true
true
close
Telegram-канал «РИА Новости»

Московские школьники заняли первые места на Международной олимпиаде по лингвистике, которая проходила в Тайване. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки столицы, Международная олимпиада по лингвистике является престижным интеллектуальным соревнованием, проводящимся с 2003 года.

В этом году Россию представляли четыре участника, все они — ученики московских школ. Соревнование состояло из индивидуального и командного туров: сначала каждый школьник решал по пять заданий, а затем команда выполняла одно обширное лингвистическое задание.

В результате московские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде, проходившей с 21 по 26 июля в Тайбэе. Екатерина Чуркина из школы № 179 получила золото, серебряные медали достались Михаилу Никитину и Дарье Кукшиновой из школы Центра педагогического мастерства, а бронзу завоевала Елизавета Дятлова из школы «Летово».

Ранее физик рассказал, где школьники могут подготовиться к международным олимпиадам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами