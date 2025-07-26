Российские школьники стали лидерами международной олимпиады по лингвистике

Московские школьники взяли четыре медали на олимпиаде по лингвистике в Тайване

Московские школьники заняли первые места на Международной олимпиаде по лингвистике, которая проходила в Тайване. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки столицы, Международная олимпиада по лингвистике является престижным интеллектуальным соревнованием, проводящимся с 2003 года.

В этом году Россию представляли четыре участника, все они — ученики московских школ. Соревнование состояло из индивидуального и командного туров: сначала каждый школьник решал по пять заданий, а затем команда выполняла одно обширное лингвистическое задание.

В результате московские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде, проходившей с 21 по 26 июля в Тайбэе. Екатерина Чуркина из школы № 179 получила золото, серебряные медали достались Михаилу Никитину и Дарье Кукшиновой из школы Центра педагогического мастерства, а бронзу завоевала Елизавета Дятлова из школы «Летово».

Ранее физик рассказал, где школьники могут подготовиться к международным олимпиадам.