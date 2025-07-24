Физик рассказал, где школьники могут подготовиться к международным олимпиадам

Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по физике, которая состоялась во Франции. Победа – важный индикатор, указывающий на возможность готовить сильные кадры в России, заявил «Газете.Ru» физик-теоретик Алексей Федоров.

«Чтобы выиграть на международных олимпиадах нужна значительная подготовка, чем занимаются специализированные центры. Безусловно, как и всегда такая победа заслуга и школьников, и преподавателей-тренеров. Победы наших ребят вызывают чувство гордости», — сказал он.

Федоров подчеркнул важность участия в международных олимпиадах.

«Опыт участия, конечно, пригождается в научной работе. Несколько сотрудников моей научной группы участвовали и побеждали в олимпиадах разного уровня, это сразу видно по тому, как люди подходят к решению задач. Центры подготовки существуют на базе университетов», — сказал он.

Правительство России в своем Telegram-канале до этого сообщило, что российские школьники завоевали пять медалей на 55-й Международной олимпиаде по физике, которая состоялась в Париже. Пять россиян стали обладателями трех золотых и двух серебряных медалей.

Ранее стало известно об отношении родителей российских школьников к ЕГЭ.