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Два аэропорта в РФ возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Грозного и Владикавказа сняли ограничения на работу
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Аэропорты во Владикавказе и Грозном возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:00 мск.

Работа аэропортов в Грозном и Владикавказе была приостановлена утром 26 июля. Воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в 10:05 мск.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 54 украинских дрона в небе над российскими регионами. Больше всего целей — 24 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Республике Крым — шесть, над акваторией Азовского моря — четыре, над акваторией Черного моря — три. Еще два дрона нейтрализовали в Орловской области. Столько же беспилотников уничтожили в Тульской области и один — в Белгородской области.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете в условиях плана «Ковер».

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