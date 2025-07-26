Два аэропорта в РФ возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Грозного и Владикавказа сняли ограничения на работу

Аэропорты во Владикавказе и Грозном возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 11:00 мск.

Работа аэропортов в Грозном и Владикавказе была приостановлена утром 26 июля. Воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолеты примерно в 10:05 мск.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 54 украинских дрона в небе над российскими регионами. Больше всего целей — 24 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в Республике Крым — шесть, над акваторией Азовского моря — четыре, над акваторией Черного моря — три. Еще два дрона нейтрализовали в Орловской области. Столько же беспилотников уничтожили в Тульской области и один — в Белгородской области.

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