В МАК рассказали о состоянии «черных ящиков» разбившегося самолета Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) осмотрел «черные ящики» с упавшего в Амурской области самолета Ан-24. Об этом в комментарии РИА Новости сообщили в пресс-службе комитета.

В публикации говорится, что самописцы были доставлены в Москву в полночь 25 июля.

«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожен пожаром, информация речевого самописца сохранилась. Проводится анализ записи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 25 июля председатель МАК Олег Сторчевой провел оперативное совещание с представителями МАК по расследованию крушения Ан-24. Были обговорены предварительные данные о произошедшем, а также разработаны меры и алгоритм действий.

24 июля в Амурской области потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший рейсом из Благовещенска в Тынду. Инцидент произошел при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки воздушного судна были обнаружены в 15 километрах от города Тынды.

Ранее стала известна вероятная причина ухода упавшего Ан-24 на второй круг.