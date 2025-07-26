На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В греческих Салониках подорвали дом, где живет высокопоставленный тюремщик

ERTNews: в Салониках в жилом доме взорвалась самодельная бомба
true
true
true
close
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В греческом городе Салоники произошел мощный взрыв, вызванный самодельным взрывным устройством. Об этом сообщило общественное телевидение ERTNews.

По данным журналистов, инцидент произошел около 2:10 по местному времени у жилого дома, в котором проживает сотрудник тюрьмы. В результате взрыва пострадали юноша и девушка, которые возвращались с выпускного вечера. Они были госпитализированы в Иппократовскую больницу с незначительными травмами от осколков стекла.

Сила взрыва была настолько мощной, что его звук был слышен на расстоянии до километра, отметили очевидцы. В здании, где находилось взрывное устройство, выбило окна и двери, пострадали также соседние квартиры, припаркованные автомобили и магазины. На месте происшествия образовалась крупная воронка.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в шахту лифта. По оценке специалистов по обезвреживанию взрывчатки, использовано около трёх килограммов взрывчатого вещества. Конструкция была относительно простой — инициирующее устройство, воспламеняющий элемент и замедлитель. Часы или детонатор с таймером не использовались.

Следствие рассматривает версию нападения как «акт устрашения». Как сообщается, сотрудник пенитенциарной системы, в доме которого произошел взрыв, занимает руководящую должность в тюрьме Диавата. Это учреждение известно большим числом заключённых, связанных с организованной преступностью. Следователи проверяют, не стало ли это нападение ответом на действия, предпринятые в рамках расследований или обысков в исправительном учреждении.

На месте инцидента продолжается сбор улик, в том числе остатков взрывного устройства. Особое внимание уделяется анализу видеозаписей с камер наблюдения — оперативники пытаются установить маршрут предполагаемых преступников и определить, были ли зафиксированы их лица или автомобиль.

Ранее спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва дома в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами