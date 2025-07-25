Россиян предупредили о новых схемах мошенников с путевками в санаторий

Мошенники начали обманывать россиян на тему путевок в санатории – они обзванивают пенсионеров, предлагая им якобы бесплатную возможность отдыха от Соцфонда и прочих организаций. Однако для оформления путевки они просят прислать им личные данные, которые затем используют для кражи средств, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Преступники выдают себя за представителей социальных служб, уверенно копируют их манеру общения и даже могут предъявить документы для подтверждения льготы. Они убеждают своих жертв, что для оформления путевки им нужны паспортные данные, номер СНИЛС, банковские реквизиты, на которые они переведут компенсацию. Кроме того, злоумышленники просят пенсионеров прислать им код из СМС-сообщения, а иногда даже требуют перевести деньги – якобы за страховку или на транспорт. Получив деньги и данные своей жертвы, преступники перестают выходить на связь.

Немкин призвал россиян помнить, что сотрудники Соцфонда и других организаций никогда не станут звонить с подобными предложениями. Существующие на данный момент в стране льготные путевки можно получить исключительно при личном обращении в органы соцзащиты.

«Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним лицам персональную информацию о себе, в особенности коды из СМС-сообщений», — подчеркнул депутат.

При малейших сомнениях в подлинности звонка важно немедленно завершить разговор, положить трубку и перезвонить в Соцфонд по официальному номеру (указывается на сайте) для уточнения подробностей.

До этого преподаватель МГППУ, криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина рассказала, можно ли выявить злоумышленника на улице, чем отличаются современные правонарушители и для чего может понадобиться психологический портрет преступника, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее мошенники стали использовать поддельные встречи и картинки для обмана россиян.