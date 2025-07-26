В Госдуме рассказали о выплатах семьям к 1 сентября

Депутат Говырин заявил, что семьи с детьми имеют право на выплаты к 1 сентября

Семьи с детьми в некоторых регионах России могут претендовать на выплаты к 1 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»).

По его словам, такая мера распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах.

«В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то ее можно получить наличными без дополнительных условий», — сказал парламентарий.

Он отметил, что регионы предоставляют дополнительные меры поддержки. Например, в Москве малоимущие или многодетные семьи могут получить выплату в 13257 руб., в Санкт-Петербурге размер поддержки составляет 10 тыс. руб. для многодетных, в Подмосковье стандартная выплата составляет 3 тыс. руб., а для семей с низким доходом — 7 тыс. руб.

Как заявил Говырин, для получения выплаты нужно обратиться через МФЦ, портал «Госуслуги» или напрямую в отделение Социального фонда. Требуется стандартный пакет документов: паспорт, справка из школы, подтверждение статуса многодетной или малоимущей семьи. Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней. Перечисление средств осуществляется в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения о назначении выплаты, уточнил депутат.

В июне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут получить около 80–100 тыс. руб. посредством ежегодной семейной выплаты в 2026 году.

Ранее Путин пообещал решить проблему, когда многодетные семьи лишаются господдержки из-за роста доходов.