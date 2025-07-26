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Назван регион с самой высокой пенсией

Эксперт РАНХиГС Подольская: самые высокие пенсии получают на Чукотке
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Максим Блинов/РИА Новости

Самая высокая пенсия в России на Чукотке, в Камчатском крае и Магаданской области. Об этом ТАСС сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, размер пенсии в Чукотском автономном округе благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера составляет 38 658,45 руб. В Камчатском крае пенсия составляет — 34 460,74 руб., в Магаданской области немного меньше — 34 253,16 руб.

Подольская добавила, что средний размер страховой пенсии на начало 2025 года составил чуть более 24 тыс. руб. в месяц.

24 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что с 1 августа в России произведут перерасчет страховых пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Он отметил, что ориентироваться при этом Соцфонд будет на данные о трудовой деятельности за прошлый год и общей сумме перечисленных работодателями страховых взносов. Для перерасчета не нужно никуда обращаться – он произойдет автоматически.

Ранее Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями.

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