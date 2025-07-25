В Тамбове водитель протаранил толпу переходивших дорогу людей, три человека пострадали

В Тамбове пешеходам понадобилась помощь медиков после наезда автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Мичуринской улице. Как рассказали очевидцы, несколько человек стали переходить дорогу, но в какой-то момент в них на скорости влетела машина. При этом пешеходы двигались по «зебре», на зеленый свет.

На кадрах с места заметно, как транспортное средство быстро двигается по дороге и врезается в несколько человек. Один из них успел перейти дорогу прежде, чем рядом с ним оказался автомобиль.

В результате пострадали несколько человек, характер их травм не уточняется. Одна девушка получила серьезные травмы, спасти ее не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

По данным ТАСС, всего пострадали три человека, среди них ребенок. Пешеходов доставили в местные больницы.

Ситуация находится на контроле у прокуратуры региона.

Ранее в в Петрозаводске машина c маленькими детьми вылетела в овраг.