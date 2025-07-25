В США мальчика не спасли после попадания баллона в аппарат МРТ

В США ребенок не выжил после прохождения МРТ

В США медики не смогли спасти ребенка, который пострадал во время процедуры МРТ. Об этом сообщает Mirror.

Шестилетний мальчик лег в больницу с опухолью в головном мозге, которую ему вскоре удалили. После операции он проходил обследование, но в какой-то момент уровень кислорода в его крови стал падать.

Врачи не смогли подать кислород через встроенную систему, поэтому принесли переносной стальной баллон. Когда врач появилась в дверях с баллоном, аппарат МРТ примагнитил его. В результате мальчик получил травму головы, спасти его не удалось.

После произошедшего родители пришли к соглашению с клиникой, которая выплатила им 2,9 миллиона долларов.

До этого в другой клинике в США мужчина также получил серьезные травмы, причиной стала цепь на шее. Он приехал в клинику с одним из пациентов и самовольно зашел в комнату с аппаратом. В результате его затянуло, спасти пострадавшего не смогли.

Ранее россиянам напомнили об угрозе от металлических предметов во время МРТ.