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Блогер Щепихин полностью признал вину

СК: блогер Щепихин признал вину и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях
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Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Блогер Арег Щепихин (внесли в список террористов и экстремистов) полностью признал свою вину и объяснил возникшую ненависть конфликтами с пользователями из Чечни в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов в интервью «Московскому комсомольцу».

«Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он признал свою вину в полном объеме», – отметил Денисов.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера на два месяца, до 5 августа, это решение впоследствии подтвердил Мосгорсуд.

Против Щепихина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти с угрозой насилия). Первая статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, вторая – до 6 лет.

По информации прокуратуры Москвы, Щепихин создал видеозапись своего интервью, которую 2 июля 2025 года опубликовал на своей личной странице в социальной сети. В этом видео он намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», что нарушило чувства верующих.

Ранее Алаудинов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

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