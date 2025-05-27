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Детеныши саранчи рождаются вместе со своим первым обедом, выяснили ученые

PNAS: личинки саранчи появляются на свет с запасом еды в организме
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Benjamin Fabian, MPI for Chemical Ecology

В суровых условиях пустыни даже потомство должно быть стратегически подготовлено к выживанию. Международная команда ученых выяснила, что пустынная саранча, живущая в регионе Сахары, адаптирует свою репродуктивную стратегию в зависимости от влажности и плотности населения. В условиях засухи личинки появляются на свет уже с «запасом еды» в организме. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

Исследователи под руководством Коутаро Ульд Маэно обнаружили: в сухих условиях новорожденные личинки саранчи выходят из яиц с небольшим количеством желтка в кишечнике — это называют стратегией «ланчбокса». Такой внутренний запас питательных веществ дает им дополнительное время и энергию на поиск пищи в бесплодной среде.

Саранча бывает двух видов по поведению: одиночная и стадная. В лабораторных условиях исследователи вырастили самок в изоляции и в группе. Оказалось, что в толпе самки откладывают меньше, но более крупных яиц, а одиночки — больше мелких. Это может объясняться тем, что крупные личинки имеют преимущество при конкуренции за еду.

Однако независимо от поведения, в сухих условиях все личинки рождались мельче и использовали стратегию «с обедом». Интересно, что такие «малютки с ланчем» в условиях голода жили значительно дольше: у одиночной формы продолжительность жизни увеличивалась на 65%, а у стадной — на 230%, если сравнивать с вылупившимися при влажности.

По словам авторов, эти данные иллюстрируют сложные механизмы распределения репродуктивных ресурсов у саранчи. В условиях, где невозможно предсказать наличие еды или влаги, насекомые формируют потомство с учетом будущей нехватки ресурсов, обеспечивая ему не только шанс на выживание, но и фору в первых днях жизни.

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