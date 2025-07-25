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Матвиенко сделала замечание в связи с законом о поиске экстремистских материалов

Матвиенко: закон о поиске экстремистских материалов требует объяснения россиянам
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РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что принятие закона о введении штрафов до 5 тысяч рублей за поиск экстремистских материалов требует серьезного информационного объяснения гражданам РФ. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что свое недовольство она адресовала Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

«Можно сделать замечание серьезное Минцифры, что такого рода законы, которые затрагивают, привлекают общественное внимание, требуют серьезного информационного объяснения гражданам, обществу», — подчеркнула она.

По мнению спикера Совфеда, без должного информационного сопровождения авторы инициативы окажутся вынуждены «вдогонку оправдываться» за нее.

22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

Ранее Путин спросил о наказании за поиск экстремистских материалов.

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