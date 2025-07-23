Водитель предложил пережившей групповое изнасилование девушке помощь и изнасиловал

Девушка из Индии пережила два изнасилования в один день. Об этом сообщает Times of India.

По данным полиции, трое мужчин в возрасте около 30 лет похитили 15-летнюю пострадавшую днем и надругались в доме.

После произошедшего девушка возвращалась домой и заметила 26-летнего водителя грузовика, который предложил подвезти ее домой. В результате он повез ее в другое место и остановился только когда они проехали 15 километров. Мужчина также изнасиловал пострадавшую.

Девушка все же вернулась домой и рассказала обо всем родителям, они обратились в полицию.

«После поступления жалобы были приняты оперативные меры, которые привели к аресту всех четверых обвиняемых, включая троих молодых людей и водителя грузовика», – сообщается в публикации.

Пострадавшая уже прошла медицинское обследование, на данный момент она находится в государственном детском центре.

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