Эксперт раскрыл, что ждет туристов в Таиланде из-за конфликта с Камбоджей

На сегодняшний день российским туристам, находящимся в Таиланде или Камбодже, ничего не угрожает, поскольку они находятся далеко от зон боестолкновений. Однако, если конфликт не закончится быстро, туристический поток на этом направлении может заметно сократиться. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, пока конфликт между Таиландом и Камбоджей не выходит за логику всех предыдущих. Перестрелки там происходят очень часто, но они обычно не вызывают активизации более сильных игроков.

«Интересно, что Таиланд, да и Камбоджа, любимы не только многими российскими туристами, но и релокантами, обосновавшимися там. У многих уже зреет нотка разочарования: куда они не едут, везде война», — отметил Миронов.

Согласно его прогнозам, конфликт вряд ли наберет серьезные обороты, поскольку ни у одной из стран нет ресурсов для ведения многолетней войны. Кроме того, и Таиланд и Камбоджа заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий, чтобы не пугать туристов, за счет которых живут, подчеркнул эксперт.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских туристов в Таиланде предупредили о правилах безопасности.