На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, что ждет туристов в Таиланде из-за конфликта с Камбоджей

Политолог Миронов: туристы в Таиланде находятся далеко от зоны боевых действий
true
true
close
Daniel Kalker/Global Look Press

На сегодняшний день российским туристам, находящимся в Таиланде или Камбодже, ничего не угрожает, поскольку они находятся далеко от зон боестолкновений. Однако, если конфликт не закончится быстро, туристический поток на этом направлении может заметно сократиться. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

К слову, как отмечал в беседе с газетой «Известия» член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, пока конфликт между Таиландом и Камбоджей не выходит за логику всех предыдущих. Перестрелки там происходят очень часто, но они обычно не вызывают активизации более сильных игроков.

«Интересно, что Таиланд, да и Камбоджа, любимы не только многими российскими туристами, но и релокантами, обосновавшимися там. У многих уже зреет нотка разочарования: куда они не едут, везде война», — отметил Миронов.

Согласно его прогнозам, конфликт вряд ли наберет серьезные обороты, поскольку ни у одной из стран нет ресурсов для ведения многолетней войны. Кроме того, и Таиланд и Камбоджа заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий, чтобы не пугать туристов, за счет которых живут, подчеркнул эксперт.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских туристов в Таиланде предупредили о правилах безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами