Жителей российских мегаполисов предложили обложить дополнительным налогом

Общественные деятели из движения «Отцы рядом» выступили с предложением о введении дополнительного налога для жителей городов-миллионников и благополучных регионов, средства от которого будут направляться на поддержку периферии. Об этом сообщает «Абзац».

Активисты обратились с соответствующей инициативой к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Глава организации Иван Курбаков заявил, что предлагаемая мера не окажет существенного негативного влияния на уровень жизни граждан, проживающих в крупных городах, и при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферийных регионов.

Предлагаемый сбор составит от 3 до 5% от дохода. По замыслу авторов данной инициативы, эти средства будут способствовать улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни в сельской местности и небольших городах.

До этого бывший депутат Виктор Таранин предложил ввести налог на бездетность для холостяков. Он добавил, что если в РФ насчитывается 30 млн холостяков, то стоит взимать с них 20% от зарплаты.

Ранее в РФ призвали увеличить налоги звездам.