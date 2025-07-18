В РФ призвали увеличить налоги звездам: «Помните, Shaman хотели выплатить 16 млн рублей?»

В России нужно ввести дополнительный налог для звезд шоу-бизнеса, поскольку их доходы велики. Об этом сообщил «Абзацу» руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

По словам Бородина, звезды – категория людей, гонорары которых доходят до нескольких миллиардов рублей. Именно с них, считает общественный деятель, нужно брать дополнительные налоги, а не обычных россиян.

«Помните, как певцу Shaman хотели выплатить 16 миллионов рублей за концерт в Оренбурге? Буквально недавно была новость, что Полина Гагарина может получить 23 миллиона, исполнив четыре песни», — заявил Бородин.

Он отметил, что некоторые граждане России не зарабатывают и тысячи рублей в сутки – «а тут десятки миллионов за условные 15 минут выступления». В Европе, подчеркнул Бородин, артисты выплачивают государству 40–55% от дохода.

В ноябре 2024 года в Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета из-за скандала на фоне выступления певца Shaman в Оренбурге, за которое музыкант получил 16 млн рублей от муниципальных властей. В администрации города объясняли, что заплатили за выступление такую сумму, так как оно «способствовало сплочению оренбуржцев» и «поднятию духа».

Ранее появились фото квартиры Кадышевой за 170 млн рублей.