На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ призвали увеличить налоги звездам: «Помните, Shaman хотели выплатить 16 млн рублей?»

Глава ФПБК Бородин: в России надо ввести дополнительный налог для топовых звезд
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России нужно ввести дополнительный налог для звезд шоу-бизнеса, поскольку их доходы велики. Об этом сообщил «Абзацу» руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

По словам Бородина, звезды – категория людей, гонорары которых доходят до нескольких миллиардов рублей. Именно с них, считает общественный деятель, нужно брать дополнительные налоги, а не обычных россиян.

«Помните, как певцу Shaman хотели выплатить 16 миллионов рублей за концерт в Оренбурге? Буквально недавно была новость, что Полина Гагарина может получить 23 миллиона, исполнив четыре песни», — заявил Бородин.

Он отметил, что некоторые граждане России не зарабатывают и тысячи рублей в сутки – «а тут десятки миллионов за условные 15 минут выступления». В Европе, подчеркнул Бородин, артисты выплачивают государству 40–55% от дохода.

В ноябре 2024 года в Госдуме предложили ограничить траты на выступления артистов из бюджета из-за скандала на фоне выступления певца Shaman в Оренбурге, за которое музыкант получил 16 млн рублей от муниципальных властей. В администрации города объясняли, что заплатили за выступление такую сумму, так как оно «способствовало сплочению оренбуржцев» и «поднятию духа».

Ранее появились фото квартиры Кадышевой за 170 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами