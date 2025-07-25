В Малайзии собаки растерзали годовалого ребенка, пока его родителей не было дома, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, родители вернулись домой с работы и обнаружили своего маленького сына без признаков жизни, окружённого собаками в 20 метрах от дома. Пока мать и отец были на работе, ребенок находился под присмотром дяди.

Как сообщил начальник полиции округа Мохаммад Хафиз, мальчику было один год и семь месяцев. Медики зафиксировали множественные раны и царапины на голове и теле, предположительно от укусов животных.

«Отец сообщил, что они с женой обыскали весь дом, но не нашли ребёнка. Вскоре они увидели его лежащим на земле всего в 20 метрах от дома», — рассказал полицейский.

Полиция ведет расследование, в том числе изучается возможная халатность в надзоре за ребенком. Между тем местные жители выражают обеспокоенность по поводу увеличения численности диких собак в этом районе.

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