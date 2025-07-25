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МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

МАК: завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование обстоятельств авиакатастрофы, которая произошла в Московской области в июле 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже», — говорится в отчете МАК.

Отмечается, что причиной путаницы стало нарушение технического руководства при обслуживании самолета на предприятии.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24.

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