На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале завершили дело об изнасилованных и сожженных школьницах

На Урале завершили расследование об изнасиловании и сожжении школьниц 30 лет назад
true
true
true
close
Shutterstock

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и сожжении двух школьниц более 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Двое из них предстанут перед судом, а третий находится в розыске. Их дела с утвержденными обвинительными заключениями в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — передает издание.

По данным следствия, в 1994 году один из обвиняемых изнасиловал вместе с дядей 13-летнюю школьницу, после чего с ней расправились. Затем преступники решили устранить свидетельницу, которая знала, что девочка пошла на встречу, так как дружила с ней. Чтобы выманить ее, насильники обратились за помощью к знакомому. В итоге девочку уговорили сесть в автомобиль и уехать к подруге. Та согласилась, после чего ее тоже изнасиловали. Мужчины решили расправиться и с ней. После тела школьниц положили машину, вывезли на озеро и сожгли.

До этого в США мужчина заплатил женщине за секс с ее 12-летней дочерью.

Джошуа Микки Мартел, 32-летний житель Аллентауна, признал вину в изнасиловании детей, торговле людьми и других связанных с этим преступлениях. Суд назначил ему наказание от 21 года лишения свободы. Помимо этого, мужчина также обязан пожизненно регистрироваться как сексуальный преступник.

Как было доказано, Мартел заплатил женщине деньгами и наркотиками за секс с ее несовершеннолетней дочерью. 31 июля 2024 года 12-летняя жертва сама сообщила об этом в полицию.

Ранее прохожий изнасиловал женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами