На Урале завершили дело об изнасилованных и сожженных школьницах

На Урале завершили расследование об изнасиловании и сожжении школьниц 30 лет назад

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и сожжении двух школьниц более 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Двое из них предстанут перед судом, а третий находится в розыске. Их дела с утвержденными обвинительными заключениями в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — передает издание.

По данным следствия, в 1994 году один из обвиняемых изнасиловал вместе с дядей 13-летнюю школьницу, после чего с ней расправились. Затем преступники решили устранить свидетельницу, которая знала, что девочка пошла на встречу, так как дружила с ней. Чтобы выманить ее, насильники обратились за помощью к знакомому. В итоге девочку уговорили сесть в автомобиль и уехать к подруге. Та согласилась, после чего ее тоже изнасиловали. Мужчины решили расправиться и с ней. После тела школьниц положили машину, вывезли на озеро и сожгли.

До этого в США мужчина заплатил женщине за секс с ее 12-летней дочерью.

Джошуа Микки Мартел, 32-летний житель Аллентауна, признал вину в изнасиловании детей, торговле людьми и других связанных с этим преступлениях. Суд назначил ему наказание от 21 года лишения свободы. Помимо этого, мужчина также обязан пожизненно регистрироваться как сексуальный преступник.

Как было доказано, Мартел заплатил женщине деньгами и наркотиками за секс с ее несовершеннолетней дочерью. 31 июля 2024 года 12-летняя жертва сама сообщила об этом в полицию.

Ранее прохожий изнасиловал женщину, пытавшуюся свести счеты с жизнью.