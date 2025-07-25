Под Новосибирском учительница с 34-летним стажем угрожала предполагаемой обидчице внучки

Учительница с 34-летним стажем угрожала предполагаемой обидчице своей внучки в селе под Новосибирском, сообщает kp.ru.

Конфликт между школьницами произошел 20 июля в одном из сел Новосибирского района. Шестиклассница Валя поссорилась с одноклассницей Сашей (имена изменены), и та с компанией из шести девочек и мальчика встретила ее у магазина. Они окружили девочку и стали оскорблять, после чего Валя ушла к родителям на дачу в слезах.

Позже мама Вали, Анастасия, увидела обидчиков дочери у остановки и решила серьезно с ними поговорить. В ходе разбирательств женщина схватила за рукав одну из девочек. Дети заявили, что Валя сама начала конфликт, но Анастасия предупредила, что если кто-то приблизится к дочери, она добьется наказания на уровне района и пригрозила связями. В этот момент на место приехали бабушка и дедушка Вали. Пожилая женщина, которая тоже работала учителем, стала угрожать школьнице расправой.

«Я тебя придушу сейчас здесь! Я 34 года в школе проработала, таких я еще не видела», — кричала женщина.

Семья пострадавшей обратилась в полицию. Мать девочки, ставшей объектом нападок со стороны взрослых, считает, что ее дочь просто стала крайней, и намерена добиваться справедливости через суд.

«Взрослые приехали разбираться не по поводу травли или буллинга со стороны Саши, а конкретно с моей дочкой. Ей угрожали, трепали за кофту. Оказалось – мать и бабушка работают учителями школ, а ведут себя так! Я написала заявление в полицию и буду обращаться в суд», — заявила родительница.

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