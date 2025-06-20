На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская учительница связала первокласснику руки скотчем и оскорбила следователя

В Приморье будут судить учительницу, связавшую первокласснику руки скотчем
close
Depositphotos

В Приморье перед судом предстанет учительница, которая связала первокласснику руки скотчем, а потом оскорбила следователя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в школе №5 поселка Тавричанка, где учительница начальных классов в период с сентября по декабрь 2023 года связала руки скотчем первокласснику за нарушение дисциплины. Факт жестокого обращения был выявлен в ходе прокурорской проверки.

Педагогу предъявлены обвинения по уголовным статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением, и оскорблении представителя власти. Второе обвинение связано с тем, что во время расследования учительница публично оскорбила следователя. Материалы дела направлены в суд Надеждинского района для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что воспитательницу, которая связывала детей скотчем, будут судить в Кузбассе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами