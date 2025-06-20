Российская учительница связала первокласснику руки скотчем и оскорбила следователя

В Приморье перед судом предстанет учительница, которая связала первокласснику руки скотчем, а потом оскорбила следователя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в школе №5 поселка Тавричанка, где учительница начальных классов в период с сентября по декабрь 2023 года связала руки скотчем первокласснику за нарушение дисциплины. Факт жестокого обращения был выявлен в ходе прокурорской проверки.

Педагогу предъявлены обвинения по уголовным статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением, и оскорблении представителя власти. Второе обвинение связано с тем, что во время расследования учительница публично оскорбила следователя. Материалы дела направлены в суд Надеждинского района для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что воспитательницу, которая связывала детей скотчем, будут судить в Кузбассе.