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Дети подхватили энтеровирус в детском лагере под Калининградом

СК проводит проверку после вспышки инфекции в детском лагере под Калининградом
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В поселке Ушаково Калининградской области дети заразились энтеровирусом в лагере при школе-интернате. Об этом сообщает в Telegram-канале Роспотребнадзор по региону.

Уточняется, что лабораторно факт инфекции подтвердили у одного ребенка, еще у восьми диагноз установлен клинически. Заболевание у детей протекает в легкой форме, отметили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства выехали в лагерь и обследовали контактных заболевших, отобрали пробы с объектов внешней среды, пробы пищевой продукции, воды, дезинфекционных средств.

В связи с инцидентом смену в учреждении завершили раньше срока, дети находятся под наблюдением медиков. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Управление Следственного комитета по Калининградской области организовало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе.

«По указанию и. о. руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Георгиевича Канонерова для проверки сведений, изложенных в СМИ, незамедлительно организована доследственная проверка»‎, — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ленинградской области лагерь закрыли из-за вспышки инфекционного заболевания у сотрудников.

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