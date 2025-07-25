Кабмин приостановил действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло

Правительство Российской Федерации приняло решение о приостановке действия плавающих экспортных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот на период до 31 августа 2025 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

Как считают в правительстве, данная инициатива будет способствовать увеличению объемов экспорта на внешние рынки, а также окажет поддержку производителям и переработчикам подсолнечника. Отмечается, что решение было принято по инициативе Масложирового союза России и приобретает особую актуальность в преддверии проведения осенних полевых работ.

Постановление правительства устанавливает нулевые ставки на экспорт подсолнечного масла и шрота вплоть до 31 августа 2025 года.

В пресс-службе правительства напомнили, что плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на данные продукты были введены правительством в 2021 и 2022 годах соответственно с целью защиты внутреннего рынка от необоснованного роста цен. В пресс-релизе отмечается, что «таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок».

Представители правительства заверили, что в настоящее время внутренний рынок полностью обеспечен подсолнечным маслом, поэтому приостановка действия плавающих пошлин не окажет негативного влияния на доступность подсолнечного масла для потребителей в России.

Размер плавающих пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот — 15 875 рублей за тонну.

До этого сообщалось, что поставки российского подсолнечного масла за рубеж в первом квартале текущего года значительно сократились, достигнув 909 тысяч тонн (-38%). Отмечается, что производственный процесс данного продукта стал нерентабельным на фоне роста цен на сырье, введения высоких пошлин и укрепления курса рубля.

Ранее в России подорожали морковь, подсолнечное масло и курица.