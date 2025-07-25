Кардиолог изнасиловал ребенка и попросил за 9 тысяч рублей сохранять молчание

Врач из Германии получил четыре года за насилие над подростком на рабочем месте

В Германии врач изнасиловал 14-летнюю девочку на рабочем месте и попросил ее хранить молчание за €100 (9300 рублей — прим. ред.). Об этом пишет Bild.

Согласно обвинительному заключению, 56-летний мужчина сирийского происхождения работал кардиологом в общине Бад-Ротенфельд и познакомился с девочкой-подростком из Ольденбурга в интернете. Они встретились в больнице в декабре 2023 года.

Когда 14-летняя школьница оказалась с ним наедине в процедурном кабинете, он проявил агрессию и изнасиловал ее. После этого мужчина, предположительно, заплатил жертве €100 за молчание.

Однако пострадавшая все же обратилась в полицию и подала заявление. После того, как насильнику предъявили обвинения, клиника отстранила его от работы. Судебный процесс длился с апреля этого года и проходил в закрытом режиме.

В итоге бывшего кардиолога приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Он так и не признал своей вины.

Ранее школьница подверглась групповому изнасилованию со стороны четырех тренеров.