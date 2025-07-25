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Американца повторно арестовали за обнюхивание ягодиц незнакомых женщин

В США повторно арестовали мужчину, пойманного за обнюхиванием женских ягодиц
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Glendale Police Department

Американца, которого неоднократно арестовывали за обнюхивание женских ягодиц в общественных местах, вновь поймали в Калифорнии, сообщает KTLA.

По данным полиции Бербанка, 38-летний Кейлз Каррон Краудер был задержан в магазине Walmart, расположенном в ТЦ Empire Center на Виктори-Плейс. Правоохранители прибыли на место, узнав о подозрительном мужчине, которого заметили в женском отделе другого магазина в том же торговом центре. Полицейские нашли подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения и стали следить за ним. Вскоре мужчина подошел сзади к одной из посетительниц, присел и стал нюхать ее ягодицы. После этого он был задержан.

Его опознали как Кейлза Краудера, уже зарегистрированного сексуального преступника, на счету которого — целая серия арестов за аналогичные преступления. В 2023 году Краудер оказался в центре внимания после того, как похожий случай в магазине Barnes & Noble в Бербанке был снят на видео и стал вирусным в TikTok. После публикации десятки женщин заявили, что сталкивались с этим же человеком. Его также обвиняли в подглядывании за семьями и незаконных проникновениях. Сейчас Краудер снова находится под стражей. Полицейские подозревают, что жертв может быть больше.

Ранее в Узбекистане врач приставал к пациентке, прикрываясь необходимостью осмотра.

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