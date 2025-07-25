«Мошенник обезличивает человека». Психолог — о современных аферистах и прирожденных преступниках

Встать на преступную дорожку можно еще с детства. Именно в этом периоде формируются главные качества, которые влияют на склонность человека к совершению преступлений. В день сотрудника органов следствия России преподаватель МГППУ, криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина рассказала «Газете.Ru», можно ли выявить злоумышленника на улице, чем отличаются современные правонарушители и для чего может понадобиться психологический портрет преступника.

— Вы участвовали в составлении психологических портретов преступников. Как это происходит?

— Психологический портрет — это модель, которая помогает составить представление о человеке, основываясь на его поведении и других характеристиках. Мы часто занимаемся этим в повседневной жизни. Когда мы видим человека, мы сразу формируем о нем определенное мнение. Создание образа преступника — это важный аспект психологического портретирования. В правоохранительных органах он составляется при общении с людьми, чтобы повысить эффективность коммуникации. Это позволяет лучше понять, с кем имеешь дело.

close Елена Шпагина Из личного архива Елены

— Но в фильмах часто составляют портрет неизвестного человека.

— Да, в нашей практике есть и такое. Традиционно психологический портрет неизвестного преступника строится на основе следов, оставленных на месте преступления.

Какая задача стоит перед психологом? Он никогда не видел этого человека лично, ведь если люди обращаются к психологу, значит, другие методы уже не сработали. Психологический портрет составляют редко. Обычно его создают, когда идет серия преступлений, но никто не может определить, кто совершил убийство. Часто такие серийные убийцы оставляют своеобразный след или стиль в своих действиях, что помогает их вычислить. Но если таких следов нет, то преступник может совершать преступления на протяжении многих лет, оставаясь незамеченным. Таких преступников называют организованными.

— Почему?

— В криминалистической психологии есть термины «организованный» и «неорганизованный» преступник. Организованный преступник тщательно готовится к преступлению. Он изучает жертву, выслеживает ее и выбирает подходящий момент для нападения. Такой преступник старается скрыть следы преступления, чтобы его было трудно обнаружить. Он продумывает пути отступления и способы уйти незамеченным.

Организованные преступники встречаются редко, и их очень трудно поймать. Они заранее продумывают свои действия, придумывают алиби и организуют все так, чтобы избежать разоблачения. Когда другие методы не дают результатов, следователи обращаются к психологам для составления портрета.

— На какие вопросы помогает ответить психологический портрет?

— Профайлер анализирует преступления, чтобы выявить стиль и способ действий. Он учитывает, что похожие преступления часто совершают одни и те же люди. Психолог может описать психологические черты преступника, но для оперативников это не всегда полезно. Им нужно знать, работает ли подозреваемый, в какой профессиональной области? Или есть ли у него психиатрические заболевания. Действовал ли преступник один или в группе, какой возраст у преступника, есть у него образование? Основная задача профайлера — сузить круг подозреваемых. Он не дает точного адреса или внешности преступника, а предлагает модель, которая помогает искать его среди каких-либо категорий лиц, или среди тех, кто уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В основе психологического портрета — данные с места преступления. Это фотографии, результаты судебно-медицинской экспертизы, характеристика жертвы. Выбор жертвы — важная деталь, которая помогает понять преступника.

— Можно ли заранее выявить человека, склонного к преступлениям?

— Иногда можно услышать мнение, что всех нужно тестировать и заранее отслеживать людей, склонных к правонарушениям. Однако преступление — это сложное и многогранное действие. Ошибочно думать, что есть прирожденные преступники.

В истории психологии существовало направление, связанное с выявлением преступников по их внешности. Например, более ста лет назад, Чезаре Ломброзо работая в тюрьме, измерял физические параметры заключенных, чтобы выявить закономерности. Его исследования дали определенное развитие криминологии. И сегодня идея определять преступников по внешнему виду может показаться привлекательной, но это невозможно. Современная юридическая психология говорит о том, что правопослушный человек отличается от преступника наличием морали и правосознания. Скорее мы должны говорить о профилактике различных причин, которые приводят к правонарушениям.

Преступления могут совершаться по разным причинам, например, из-за проблем с ментальным здоровьем. Для этого и существует судебно-психологическая (или комплексная судебно-психолого-психиатрическая) экспертиза. Ее задача — определить степень виновности человека и назначить ему справедливое наказание, ведь она будет разной у психически здорового человека, того, кто имеет психическое заболевание, не может осознавать и контролировать свои действия.

Нарушения в контроле за поведением может быть вызвано у человека как проблемами социализации, например, формирование личности в неблагоприятной среде, так и нарушениями ментального здоровья.

— Получается, можно сказать, что мозг преступника работает как-то иначе?

— Это упрощенное представление. У человека может быть расстройство, которое влияет на его поведение, но при этом он может никогда не совершить преступление. Многие люди с расстройствами благополучно встроены в общество, если они адаптированы. Однако для этого нужны институты, которые будут заниматься их социализацией и поддержкой.

Если у человека нарушены когнитивные способности, он может не понимать ситуацию и нарушать правила. Однако даже в таких случаях важно учитывать личность и состояние человека.

Если все факторы сочетаются – импульсивность, отсутствие социализации, неразвитый эмоциональный интеллект (умение понимать свои эмоции, управлять ими и умение понимать чужие чувства), сложная жизненная ситуация –, то высок риск того, что человек совершит преступление.

Современная юридическая психология утверждает, что главное отличие преступника от не преступника — это установки и правосознание. Правосознание состоит из трех компонентов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Когнитивный компонент — это знание права. Эмоциональный — отношение к нему, например, уважение к закону. Поведенческий — соблюдение его на практике.

Правонарушители хорошо знают закон, но не стремятся его выполнять. Важно воспитывать у детей стремление жить по правилам. Это можно делать через игры, которые учат следовать правилам и взаимодействовать с другими. Если ребенок не выполняет правила, другие участники игры могут его исключить или назначить штрафные очки. На протяжении веков общество формировало у детей правила поведения через игры. Это помогает им понимать, как общаться и взаимодействовать с окружающими. Поэтому важно обращать внимание на то, в какие игры играет ребенок и какие правила в них формируются. Даже компьютерные игры могут пойти ребенку на пользу: важно их содержание.

— Можно ли выделить момент, когда человек становится склонным к преступлениям? Это происходит в детстве?

— Юридическая психология, казалось бы, не имеет прямого отношения к дошкольникам, но именно в этом возрасте закладываются основы поведения, понятия о добре и зле. Таким образом, профилактика отклоняющегося поведения начинается с воспитания и развития ребенка, закладывая основы его моральных и нравственных ценностей.

На кафедре юридической психологии МГППУ развивается направление, которое использует методы игры для профилактики отклоняющегося поведения у детей дошкольного возраста. Это кажется удивительным, но именно в игре дети учатся морали и нравственности, которые являются основой правового сознания.

Воспитание ребенка, или социализация — это не только обучение взаимодействию с окружающими, но и формирование моральных качеств, способствующее освоению правил и норм. Важно объяснить детям, что такое хорошо и плохо. Первый институт социализации — это семья. Родители закладывают основы поведения. Но общество также влияет на воспитание детей: через институты образования и культуры. На каких учебниках воспитываются дети, на каких фильмах и на какой литературе? В какие компьютерные игры играют? Это важные направления, о которых необходимо задуматься современным родителям и всем тем, кто работает с детьми и для детей.

— Может ли сотрудник правоохранительных органов выявить потенциально опасного взрослого, увидев его на улице?

— Во-первых, существуют типовые признаки, присущие распространенным видам преступления. Это предмет изучения криминалистики и криминологии. Во-вторых, конечно, опытный сотрудник полиции сможет заметить подозрительного человека, взять его на карандаш. Но нужно понимать, что и преступность изменилась: сейчас большая часть преступлений совершается через интернет или по телефону, а не на улице.

— А кто совершает эти преступления, какой типовой портрет таких правонарушителей?

— Это социальные инженеры, и они всегда существовали. Это преступники, которые втираются в доверие к людям. Так называемые преступления «на доверии». Оперативные сотрудники хорошо знают этот термин. Например, 15–20 лет назад две женщины приходили к пожилым людям. Они представлялись сотрудниками социальной службы. Одна из них втиралась в доверие, а другая в это время обыскивала комнату. Пожилые люди обычно хранят деньги под матрасом или под бельем.

Или, например, уличные воры тоже работали парами. Один из них был эффектным мужчиной в пальто с длинными полами. Он подходил к женщине в очереди и начинал что-то спрашивать или предлагать помощь. В это время другой вор, виртуозно действуя под прикрытием длинного пальто, вытаскивал деньги из кошелька жертвы. В полиции пострадавшие не могли поверить, что такой интеллигентный и хорошо одетый человек мог быть преступником.

— Получается, у этих людей развит эмоциональный интеллект, раз они могут втереться в доверие?

— Да, но у них не развита эмпатия. Они очень хорошие манипуляторы. Современные мошенники, особенно те, кто действует по телефону, прекрасно понимают психологию человека. Они знают, что в стрессовых состояниях, таких как страх и тревожность, люди склонны совершать ошибки. Например, они используют эффект дефицита времени, чтобы создать дополнительное давление и запугать жертву.

Мошенники применяют различные методы, включая запугивание и создание иллюзии срочности. Они могут говорить, что деньги уже ушли, и требуют немедленных действий. Это приводит к тому, что человек, находясь в состоянии стресса, совершает ошибки. Он теряет способность анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения.

Даже если человек знает, что сотрудники банка никогда не звонят с просьбой перевести деньги, он все равно может поддаться на уловки мошенников. Это происходит потому, что люди не всегда способны сохранять спокойствие и рационально оценивать ситуацию.

Современный социальный инженер — это не просто манипулятор. Он использует различные техники психологического воздействия на людей. В отличие от психологов, помогающих людям в трудных ситуациях, мошенник вместо этого, обезличивает человека, рассматривая его как средство для достижения своих целей, не задумываясь о моральных аспектах своих действий. Такие преступники не испытывают сочувствия или эмпатии к своим жертвам.



— Отличается ли мужская преступность от женской?

— Да, определенные различия есть. Женщин-преступниц гораздо меньше, чем мужчин. Они реже совершают агрессивные преступления, когда речь идёт о насилии и убийствах, криминологи чаще всего говорят о мужчинах.

Однако если женщины все же совершают такие преступления, они могут быть особенно жестокими. Женщины чаще совершают экономические преступления или мошеннические действия. К сожалению, среди них много случаев наркомании.

Этой теме уделяют внимание психологи Федеральной службы исполнения наказаний. Они работают над профилактикой женской преступности. Один из факторов, который привлекает внимание к этой проблеме, — это позиция женщины как матери. Как вернуть ее в общество через детей, через инстинкт материнства.

— Вы рассказали о том, что у ребенка можно воспитать правосознание. Но можно ли уже взрослому человеку привить его?

— Сложно сказать однозначно. У взрослых уже сформировались определенные модели поведения. Переформировать их крайне сложно, но такие попытки существуют. В юридической психологии развивается направление восстановительного правосудия. Его основная идея заключается не в наказании преступника, а в его перевоспитании. Главный метод здесь — медиация. В России действует закон о медиации, который создает правовые основания для ее применения.

Одна из важных целей юридической психологии — разработка эффективных методов, которые помогут преступникам отказаться от криминальной карьеры. Это может быть обучение социально приемлемым способам заработка или осознание тяжести совершенного поступка. Важно понимать, что большинство правонарушителей — это обычные люди, попавшие в сложные жизненные ситуации. Гуманная идея восстановительного правосудия заключается в том, чтобы помочь таким людям изменить свой путь.

Но, конечно, лучше всего решать такие вопросы еще в детстве, когда закладываются основы личности.