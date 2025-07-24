Мошенники стали использовать поддельные встречи и картинки для обмана россиян

За шесть месяцев 2025 года Яндекс 360 выявил 8,4 млрд спам-сообщений в почте

С января этого года почтовые серверы Яндекс 360 обработали более 45 млрд писем, 8,4 млрд из них оказались спамом. Все чаще мошенники распространяют так называемый «картиночный спам» — сообщения, содержащие вложенные изображения вместо обычного текста, также выделяются массовые рассылки с вредоносными PDF-вложениями и новый вид спама: создание фейковых встреч в календаре. Об этом сообщила пресс-служба Яндекс 360.

В компании уточнили, что из выявленного спама почти 2,9 млрд посланий являлись вредоносными и были заблокированы технологией «Спамооборона» еще на этапе отправки. Еще 5,5 млрд — перенесены в одноименную папку.

«Картиночный спам», как пояснили в Яндекс 360, злоумышленники используют для продвижения казино, розыгрышей и «быстрого заработка».

Компания также выделила новый вид спама — фейковые события в календаре. Мошенники рассылают приглашения с ссылками на спам-контент и включают автоматические уведомления. За полгода было выявлено и удалено более 35 тысяч таких посланий.

«Мы фиксируем снижение общего объема спама, но при этом видим качественное изменение атак. Все чаще злоумышленники используют изображения вместо текста, скрывают ссылки в событиях календаря и подстраиваются под поведение пользователей», — отметил руководитель Спамообороны Яндекс 360 Даниил Смирнов.

Среди других форм спама компания выделила вредоносные PDF-файлы, фейковые вакансии и приглашения на курсы. Также в почтовых серверах было зафиксировано почти три млрд фишинговых писем и более 13 млн попыток спуфинга. Все послания были автоматически заблокированы или отправлены в спам.

Активнее всего спамеры, по данным компании, действовали в январе и в праздничные периоды — 23 февраля, 8 марта и в мае. Лидеры по количеству полученного спама — пользователи из Москвы (1,93 млрд писем), Санкт-Петербурга (540 млн) и Екатеринбурга (181 млн).