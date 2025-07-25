Стало известно о планах разобрать на металл единственный российский авианосец

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют разобрать на металл. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что морское судно после отправления к берегам Сирии и испытаний в боевых условиях отправили на починку в 2017 году. Его ремонт должен был завершиться в 2022 году, однако в ходе обновления в 2019 году судно сильно повредили.

На данный момент реконструкция оценивается в 350 млрд рублей и проводить ее не видят смысла. Именно поэтому, по данным журналистов, авианосец хотят разобрать.

До этого председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сообщил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» могут продать или утилизировать. По его словам, корабль нет смысла ремонтировать, поскольку ему уже более 40 лет и вещь это крайне дорогостоящая.

В июле газета «Известия» писала, что министерство обороны России может отказаться от восстановления крейсера. Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в разговоре с «Известиями» высказал мнение, что решение о прекращении ремонта будет правильным, поскольку авианосцы в классическом виде российскому флоту не нужны.

В США заявили, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта сможет усилить ПВО.