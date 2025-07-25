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Путин упростил возможность возвращения граждан Молдавии

Путин упростил возможность возвращения в Россию граждан Молдавии
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Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий возможность возвращения в РФ граждан Молдавии, не урегулировавших свое правовое положение в стране. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, въезжающие с 1 октября 2025 года в РФ из Республики Молдова граждане, в том числе через территории третьих государств, вправе урегулировать свое правовое положение в стране, обратившись до 1 января 2026 года включительно в территориальный орган министерства внутренних дел.

Кроме того, до 1 октября 2026 года граждане республики вправе осуществлять трудовую деятельность в России без патента и без учета требований к заявленной цели визита при условии прохождения идентификации личности по отпечаткам пальцев.

18 декабря 2023 года вступил в силу указ президента № 962, который направлен на упрощение выдачи российского гражданства для проживающих в Молдавии, а также Белоруссии и Казахстане.

Ранее Путин упростил получение гражданства для старообрядцев.

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