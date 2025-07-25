Следователи достали из-под обломков останки летевших на упавшем в Тынде самолете

Следователи извлекли тела погибших при крушении Ан-24 неподалеку от Тынды в Амурской области из-под обломков. Об этом рассказал РИА Новости глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров.

«Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков», — сообщил он.

Были ли извлечены все 48 тел или только часть останков, не уточняется.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его горящие обломки обнаружены в тайге в 15 км от города.

На борту было 48 человек, в том числе 42 пассажира, среди которых пятеро детей. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

Ранее в Италии попали на видео кадры падения самолета на трассу.