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Стало известно, что рейс разбившегося Ан-24 планировали задержать

«Пятый канал»: рейс разбившегося Ан-24 планировали задержать
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Следственный комитет Российской Федерации/РИА Новости

Вылет рейса АН-24, который разбился накануне в 15 км от Тынды, хотели задержать на сутки. Об этом «Пятому каналу» рассказал друг одного из пассажиров Дмитрий Гарчу.

По его словам, его друг Юрий Садков садился в самолет в Благовещенске.

«Он отзвонился маме и сказал, что вроде как рейс задерживают, обещали, что их (пассажиров. — Прим. ред.) заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. Но по итогу они вылетели и не долетели», — уточнил Гарчу.

Он уточнил, что узнал о том, что его друга не стало, через интернет.

Крушение самолета Ан-24 в Амурской области произошло 24 июля. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и упало на землю, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Обломки самолета нашли на расстоянии 15 км от населенного пункта.

На место происшествия направили более 50 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. На борту Ан-24 находились 48 человек, в том числе члены экипажа. Как заявили в Следственном комитете РФ, никто не выжил. В двух российских регионах — Хабаровском крае и Амурской области — объявили трехдневный траур.

Ранее в оперативных службах рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-24.

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