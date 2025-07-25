В Петербурге частный театр попросил о признании банкротом

Санкт-Петербургский Интерьерный театр подал в Арбитражный суд города и области заявление о банкротстве. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В публикации говорится, что представители учреждения не смогли найти инвесторов, чтобы погасить долг за аренду помещений на Невском проспекте.

«Текущий размер задолженности составляет 6,4 млн рублей, основным кредитором указан комитет имущественных отношений (КИО — прим. ред.)», — говорится в статье.

По данным издания, в прошлом году КИО расторг договор аренды помещений с театром за систематическую неуплату. Представители учреждения пытались оспорить решение в апелляции, но суд зимой 2024 года подтвердил решение первой инстанции. Пени за просрочку платежей был установлен в 0,15% ежедневно начиная с ноября 2023 года. На данный момент сумма составила дополнительно 90% от первоначального долга 590 тыс. руб.

До этого эксперт юридической компании «Доверие & Свобода» Марат Хасянов заявил, что процесс банкротства физических лиц закреплен законом и регулируется строгими правилами. По его словам, самой распространенной ошибкой заявителей является предоставление неполной или недостоверной информации о своем имуществе, доходах или обязательствах.

Ранее руководство Домодедово признало банкротство аэропорта.