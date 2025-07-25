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Ученый утверждает, что редкий межзвездный объект может быть «инопланетной технологией»

Newsweek: ученый Ави Лёб считает комету 3I/ATLAS инопланетной технологией
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NASA

Ученый из Гарварда утверждает, что редкий межзвездный объект может быть «инопланетной технологией», пишет Newsweek.

Необычный межзвездный объект, замеченный в июле 2025 года телескопом NASA в Чили, вызвал споры в научном сообществе. Некоторые ученые предполагают, что это обычная комета, однако профессор Гарвардского университета Ави Лёб считает, что речь может идти о технологии внеземного происхождения.

Объект, получивший обозначение 3I/ATLAS, был обнаружен 1 июля с помощью телескопа ATLAS и стал всего третьим зарегистрированным телескопами межзвездным странником в истории. Несмотря на официальную классификацию как комета, Лёб предполагает, что ее характеристики могут указывать на искусственное происхождение.

«Орбита 3I/ATLAS совпадает с плоскостью Земли всего на 5 градусов — вероятность такого совпадения случайным образом составляет всего 0,2%», — заявил ученый.

Он также отметил, что объект движется по ретроградной траектории и имеет аномально высокую яркость, что соответствует диаметру около 20 километров — слишком много для типичной межзвездной кометы.

Эксперт не исключает, что объект мог быть целенаправленно направлен вглубь Солнечной системы и предполагает, что его ближайший подход к Солнцу, который произойдёт 29 октября — в момент, когда он будет скрыт от наблюдений с Земли, — может быть «не случайным, а рассчитанным».

Ученый также обратил внимание на отсутствие характерных спектральных признаков, свойственных кометам. Тем не менее, представители научного сообщества относятся к гипотезе Лёба с осторожностью. Ричард Мойссль, глава отдела планетарной защиты Европейского космического агентства, утверждает, что все текущие данные указывают на природное происхождение объекта.

«Наблюдения соответствуют модели естественного тела с минимальной кометной активностью. Скорее всего, это обыкновенный объект», — пояснил он.

Несмотря на скепсис коллег, Лёб продолжает настаивать на необходимости изучения подобных объектов.

«Если моя гипотеза верна, последствия могут быть крайне серьезными для человечества. Нам нужно быть готовыми ко всем сценариям и проверить, действительно ли мы имеем дело с обычными камнями», — добавил астроном.

Ранее ученые научили нейросеть фильтровать радиошум в поисках сигналов пришельцев.

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