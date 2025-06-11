Ученые научили нейросеть фильтровать радиошум в поисках сигналов пришельцев

Израильские ученые из Тель-Авивского университета проанализировали более 300 близлежащих звезд в поисках сигналов внеземных цивилизаций. Команда использовала технологии искусственного интеллекта (ИИ) для фильтрации земного радиошума и выделения инопланетных техносигнатур. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Команда визуально проверила около 20 тыс. наиболее перспективных кандидатов, но не обнаружила подтвержденных внеземных сигналов. Однако методология показывает большой потенциал для будущих поисков.

Исследователи планируют усовершенствовать алгоритмы, чтобы повысить точность обнаружения. Возможно, в будущем искусственный интеллект сможет выявить сигнал, который подтвердит: человечество не одиноко во Вселенной.

Пока единственным интригующим случаем остаётся зафиксированный в 1977 году «Wow!-сигнал» — 72-секундный мощный радиоимпульс, который так и не удалось повторить или объяснить. С тех пор ничего подобного обнаружено не было.

Ранее ученые выяснили, что поможет пришельцам найти нашу планету.