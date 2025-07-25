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Мужчина получит компенсацию за попадание на камеру Google Street View

Google заплатит аргентинцу, сфотографированному голым у себя во дворе
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Shutterstock

В Аргентине мужчина подал иск к компании Google, требуя компенсацию за ущерб его достоинству. Об этом сообщает France 24.

В 2017 году камера Google Street View сняла аргентинца обнаженным, когда он находился не на улице, а на своей придомовой территории. Адрес и номер дома были показаны по телевидению и широко распространились в соцсетях, и мужчина стал страдать от насмешек и издевательств, поэтому подал заявление на компенсацию.

Сначала иск отклонили, так как хотя мужчина был раздет, но ходил по своему участку, а компания Google заявила, что ограждение было низким. Однако апелляционный суд признал, что произошло грубое нарушение приватности и человеческого достоинства.

В итоге суд обязал Google выплатить компенсацию примерно в $12,5 тыс., так как снимок сделан не в общественном месте, а на частной территории за забором выше среднего роста человека. На суде отметили, что Google обычно размывает лица и номера на фото, чтобы защитить людей, но в этом случае компания ошиблась, не замазав полностью обнаженное тело.

Ранее россиянка добилась компенсации от туроператора за неработающий в отеле аквапарк.

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