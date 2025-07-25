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Эксперты рассказали, как защитить огурцы от опасной заразы

ОСН: для защиты огурцов от мучнистой росы важна профилактика
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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Одним из самых опасных врагов огуречных грядок является мучнистая роса – грибковое заболевание, которое за самое короткое время может уничтожить весь урожай. Для защиты овощей важны профилактические меры – важно знать, что рано или поздно с этой проблемой столкнётся любой дачник, подчеркнули эксперты в беседе с Общественной Службой Новостей.

Лучше всего предотвратить появление мучнистой росы, так как бороться с ней потом намного тяжелее. В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на выбор сорта огурцов – лучше всего отдать предпочтение таким видам овощей, которые уже обладают повышенной устойчивостью к болезни. При этом подчёркивается, что нет таких сортов, которые на 100% будут неуязвимы.

Кроме того, эксперты советуют не сажать огурцы каждый год на одном и том же месте чаще, чем раз в три-четыре года. Следование этому правилу позволит снизить в почве запас инфекции. Лучшими «предшественниками» огурцов считаются бобовые, сидераты, лук, чеснок, ранняя капуста, корнеплоды.

Также дачникам советуют заботиться о растениях – наиболее крепкие и здоровые кусты лучше сопротивляются грибку. Рассаду следует высаживать в хорошо прогретую почву, с соблюдением расстояния и учётом особенностей сортов. Нужно обеспечить сбалансированное питание без избытка азотных удобрений и без дефицита калия и фосфора. Рекомендуется регулярно использовать золу как источник полезных микроэлементов.

Важно, что мучнистая роса активно развивается при резких перепадах дневных и ночных температур и высокой влажности, поэтому чаще сталкиваются с этой проблемой дачники, выращивающие овощи в теплицах и парниках. В качестве профилактики эксперты советуют им регулярно проветривать укрытия, особенно после полива, а также поддерживать влажность на уровне не выше 70-75%.

Поливать огурцы лучше всего ранним утром – в этом случае листва успеет просохнуть до ночной прохлады. В противном случае создаются идеальные условия для прорастания спор гриба. При выявлении заболевания нужно учитывать, что оно развивается стремительно, поэтому важны оперативные меры – только так можно спасти урожай, заключили специалисты.

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