Российским дачникам рассказали о секретах борьбы с капустными гусеницами

Прожорливые капустные гусеницы – это головная боль многих дачников, рискующих потерять из-за них свой урожай. Такие вредители не только превращают в решето листья капусты, но и могут забрать внутрь формирующегося кочана. Бороться с ними можно с помощью специальных растительный отваров и настоев, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

В числе эффективных средств специалисты называют настой горькой полыни, для приготовления которого на одну треть измельченного растения используется ведро воды. Настаивать рекомендуется трое суток, затем – прокипятить жидкость полчаса, остудить и процедить. После этого настой разводят в пропорциях 50 на 50 водой и спрыскивают капусту. Своим резким запахом он отпугивает бабочек, а листья становятся горькими и не привлекают гусениц.

Помогает в борьбе с вредителями также отвар ботвы томата или картофеля. Для его приготовления нужно использовать порядка 3-4 кг свежей измельченной ботвы. Ее заливают 10 литрами воды и китят полчаса, а затем остужают, цедят и также спрыскивают листья капусты. Как отмечают эксперты, содержащийся в пасленовых соланин токсичен для гусениц.

Другое популярное средство борьбы с прожорливыми насекомыми – это древесная зола. Ею рекомендуется опудривать листья капусты, по утренней росе или сразу после дождя. Она будет мешать молодым гусеницам, при этом для самого овоща обеспечит полезную подкормку. Можно также приготовить отвар: залить два стакана просеянной золы 10 литрами кипятка, настоять сутки, процедить и добавить две столовые ложки тертого хозяйственного или жидкого мыла. Этим раствором также опрыскивают капустные листья.

При масштабном нашести гусениц специалисты рекомендуют использовать более радикальные средства, включая инсектициды, в том числе химические, и биопрепараты.

Напомним, также в борьбе с гусеницами рекомендуются такие профилактические меры, как регулярное удаление сорняков семейства Крестоцветные, высадка в междурядья растений, чей аромат отпугивает капустную белянку: шалфея, бархатцев, мяты, пижмы, и привлечение птиц. Также в помощь садоводам придет укрытие посадок капусты сеткой с мелкими ячейками – материал не даст самкам возможности отложить яйца на листья капусты.

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