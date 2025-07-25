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Названа страна с самым сильным паспортом в мире

The Henley Passport Index признал паспорт Сингапура самым сильным в мире
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

По итогам первого полугодия 2025 года паспорт Сингапура признан самым сильным в мире. Это следует из рейтинга, опубликованного на сайте The Henley Passport Index.

Отмечается, что гражданам Сингапура доступны безвизовые поездки в 193 государства. На второй строчке рейтинга оказались Япония и Южная Корея, граждане которых могут без виз посетить 190 стран. Третью строчку заняли Дания, Франция, Ирландия, Финляндия, Германия, Испания и Италия. По данным сайта, люди, имеющие паспорта этих стран, могут ездить в 189 государств без виз.

Россия, по сравнению с предыдущим рейтингом, сохранила свои позиции и осталась на 46-й строчке месте с Турцией. Россиянам, как и туркам, для въезда без визы доступны 114 стран.

Согласно данным экспертов сервиса OneTwoTrip, этим летом граждане России могут без визы попасть в Абхазию, где смогут находиться без нее до 90 дней. Для въезда в Грузию также не нужна виза, причем отдыхать там можно без нее до 360 дней. Кроме того, путешественникам из России доступен 30-дневный безвизовый отдых в Сербии, в Марокко и на Мальдивах россиянам можно находиться без визы до 90 дней.

Ранее выяснилось, где отдыхать выгоднее — в Сочи или Турции.

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