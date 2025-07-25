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Вернувшийся в Новосибирск из-за разгерметизации самолет успешно приземлился

Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, успешно приземлился в аэропорту вылета
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Сообщивший разгерметизации после взлета пассажирский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Сочи, успешно приземлился в аэропорту вылета. Сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Согласно данным сервиса Flightradar, борт авиакомпании S7 Airlines некоторое время совершал маневры над Новосибирской областью, прежде чем взять курс обратно на Толмачево. В пресс-службе новосибирского аэропорта позднее подтвердили, что причиной возврата стала техническая неисправность, выявленная уже во время полета — разгерметизация. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 25 июля.

До этого другой самолет, выполняющий рейс МоскваКалининград, аварийно сел на территории аэропорта Храброво в Калининградской области. Предварительной причиной случившегося стал отказ работы системы кондиционирования. Воздушное судно на жесткой сцепке переместили на стоянку. Калининградский СК на транспорте ЗМСУТ СК России проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета.

Ранее в Барнауле самолет отменил вылет из-за неисправности.

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