Гимн РФ станет обязательным на открытии молодежных мероприятий

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, предполагающие исполнение государственного гимна России при открытии и закрытии молодежных форумов. Об этом сообщили на пленарном заседании верхней палаты парламента 25 июля.

Изменения касаются закона «О государственном гимне РФ». В соответствии с новыми положениями, гимн страны будет звучать на международных, всероссийских и региональных молодежных форумах, а также при проведении олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, а также спортивных мероприятий, включенных в перечень, утверждаемый Минпросвещения.

Кроме того, внесены поправки в закон «О государственном флаге РФ». Теперь учреждения, занимающиеся молодежной политикой, обязаны размещать российский флаг на своих зданиях. Такая норма действовала только в отношении школ, колледжей и иных образовательных организаций, в том числе во время торжеств, приуроченных к государственным или муниципальным праздникам.

Ранее в Госдуме согласились с немцем, призвавшим вернуть флаг российским спортсменам