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В Госдуму внесли законопроект о вывешивании флага РФ на учреждениях молодежной политики

В России могут сделать обязательной церемонию поднятия флага на форумах
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Shutterstock

В Госдуму РФ внесен законопроект о вывешивании российского флага на учреждениях молодежной политики, а также об исполнении гимна на мероприятиях таких организаций. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил автор инициативы, председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Если инициатива будет одобрена, то государственные и муниципальные учреждения, работающие по линии молодежной политики, будут обязаны размещать флаг России на своих зданиях или территориях на постоянной основе, поднимать его во время массовых мероприятий, а также исполнять российский гимн при открытии и закрытии международных молодежных форумов.

Парламентарий отметил, что эти меры направлены на укрепление патриотического воспитания и уважения к государственной символике.

Антон Метелев добавил, что считает государственный гимн «выдающейся смысловой композицией, каждое слово которой пробуждает высокие чувства к стране, ее народу, истории, культуре для граждан страны».

«Тысячи раз слышал, и каждый раз — сильнейшее впечатление. Уважение к государственному флагу и государственному гимну — неотъемлемая часть патриотизма», — подчеркнул Метелев.

В партии «Единая Россия» отметили, что законопроект продолжает курс на усиление патриотического воспитания, закрепленный в недавних изменениях в закон «О молодежной политике в Российской Федерации».

Напомним, что теперь закон содержит понятие патриотического воспитания, а также сделан акцент на формирование у молодого поколения ценностей гражданственности и уважения к истории.

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