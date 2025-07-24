Эксперты рассказали дачникам правила полива огорода в жару

В жаркую погоду правила полива грядок кардинально меняются – если неверно выбрать для этого время, то можно вместо пользы нанести растениям огромный урон. В частности, категорически не рекомендуется поливать участок во время жаркой погоды днем, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Самым оптимальным временем для полива в жару специалисты считают раннее утро, когда солнце еще не начинает сильно припекать. В это время температура воздуха наиболее комфортна для растений, а вода, которая попадает на них, успевает впитаться в грунт до интенсивного испарения. Самое главное – при таком времени полива листья успевают высохнуть до того, как их начнет обжигать солнце. При этом утренняя влага помогает запустить процессы фотосинтеза и транспирации, отмечают эксперты.

Если же утром полить клумбы не удается, что можно сделать это вечером после захода солнца. В это время у растений есть вся ночь на впитывание влаги без палящих лучей. Однако при этом длительное сохранение влаги на листьях в теплое ночное время создает идеальные условия для размножения патогенных грибков, поэтому важно, что вечером струю воды нужно направлять именно под корень растений, не задевая надземные части.

Категорически не рекомендуется поливать в жаркую погоду грядки в дневное время, так как капли воды будут действовать как линзы, концентрирующие солнечные лучи. Это приведет к термическим ожогам на листьях, при этом большая часть воды испарится с поверхности почвы за считанные минуты, в результате чего растения не успеют поглотить необходимый им объем влаги. При этом резкий контраст раскаленной почвы с холодной водой провоцирует температурный шок корневой системы и повреждает всасывающие корешки.

До этого эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова посоветовала дачникам поливать рассаду чаще раза в три-четыре дня. Для этой цели она рекомендует использовать лейку с очень тонким носиком или большой шприц, чтобы провести процедуру аккуратно. Кроме того, она порекомендовала использовать специальные фитолампы при выращивании рассады, чтобы растения получали достаточное количество света.

Ранее эксперты призвали садоводов поливать растения колой, чтобы помочь им расти.