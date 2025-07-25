Врач объяснил, кому строго запрещено загорать

С медицинской точки зрения загар не является безобидным явлением. Для многих категорий людей — это опасная процедура, предупредил в интервью РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

К слову, врач-дерматолог, косметолог, Зарема Омарова в беседе с газетой «Известия» посоветовала подготовить кожу к отпуску. По ее словам, за две-три недели до поездки следует пройти процедуру биореструктуризации с использованием препаратов на основе гиалуроновой кислоты и антиоксидантов.

Что касается загара, Буланов не советует лежать под солнцем людям со светлой кожей (I–II фототипы по Фицпатрику), имеющим множество родинок, пациентам с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также детям и пожилым гражданам.

«Чтобы минимизировать вред от солнца, нужно следовать нескольким правилам. Выбирайте безопасные часы — до 11:00 и после 17:00. В это время УФ-индекс ниже. Используйте солнцезащитные кремы с SPF не ниже 30 (а лучше 50+), с широким спектром защиты (UVA и UVB). Обновляйте крем каждые 2 часа», — советует специалист.

Дерматолог, косметолог Ольга Стрюкова до этого говорила, что солнечный ожог, который появляется на коже в результате прямого воздействия лучей ультрафиолета, может серьезно навредить здоровью человека.

По ее словам, под действием интенсивного ультрафиолетового излучения появляется много новообразований на коже, которые впоследствии могут превратиться в злокачественные.

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