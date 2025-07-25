На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, кому строго запрещено загорать

Врач Буланов: людям с большим количеством родинок нельзя загорать
close
Depositphotos

С медицинской точки зрения загар не является безобидным явлением. Для многих категорий людей — это опасная процедура, предупредил в интервью РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест» Дмитрий Буланов.

К слову, врач-дерматолог, косметолог, Зарема Омарова в беседе с газетой «Известия» посоветовала подготовить кожу к отпуску. По ее словам, за две-три недели до поездки следует пройти процедуру биореструктуризации с использованием препаратов на основе гиалуроновой кислоты и антиоксидантов.

Что касается загара, Буланов не советует лежать под солнцем людям со светлой кожей (I–II фототипы по Фицпатрику), имеющим множество родинок, пациентам с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также детям и пожилым гражданам.

«Чтобы минимизировать вред от солнца, нужно следовать нескольким правилам. Выбирайте безопасные часы — до 11:00 и после 17:00. В это время УФ-индекс ниже. Используйте солнцезащитные кремы с SPF не ниже 30 (а лучше 50+), с широким спектром защиты (UVA и UVB). Обновляйте крем каждые 2 часа», — советует специалист.

Дерматолог, косметолог Ольга Стрюкова до этого говорила, что солнечный ожог, который появляется на коже в результате прямого воздействия лучей ультрафиолета, может серьезно навредить здоровью человека.

По ее словам, под действием интенсивного ультрафиолетового излучения появляется много новообразований на коже, которые впоследствии могут превратиться в злокачественные.

Ранее россиянам объяснили, почему кожа летом обгорает быстрее, если пить алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами