Врач объяснил, почему кожа летом обгорает быстрее, если пить алкоголь

Летом, загорая на пляже, можно заметить, что при употреблении спиртного кожа обгорает быстрее. И, как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-хирург «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов, это не совпадение — алкоголь действительно делает кожу более уязвимой.

По его словам, есть несколько основных причин, почему алкоголь усиливает риск солнечных ожогов.

«Во-первых, алкоголь расширяет сосуды, кровь приливает к капиллярам и кожа становится румянее. Кажется, что это загар, но на деле — воспалительная реакция. Такая кожа хуже защищена от ультрафиолета», — объяснил врач.

Кроме того, по его словам, алкоголь усиливает потерю жидкости. Этанол, помимо прочего, обладает выраженным мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию. Сухая кожа быстрее теряет защитный барьер, повышается риск ожогов.

«Под действием алкоголя, ввиду нарушения терморегуляции и снижения чувствительности, организм хуже ощущает жару. Болевой порог снижен — человек не чувствует, что сгорает. Отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения чаще засыпают на пляже. Из-за снижения бдительности такие люди чаще забывают про солнцезащитный крем», — добавил Гусейнов.

Также врач привел данные научных исследований, которые показывают, что алкоголь в сочетании с ультрафиолетом увеличивает оксидативный стресс. Это ускоряет фотостарение и разрушает коллаген. Усиленное образование свободных радикалов при хроническом воздействии повышает риск рака кожи.

Чтобы обезопасить себя, врач дал несколько рекомендаций: избегать употребления алкоголя перед загаром; использовать солнцезащитные кремы и головные уборы; поддерживать водный баланс; не оставаться долго на солнце без движения; при ожогах — уйти в тень и сразу начать лечение.

«Алкоголь и солнце — опасное сочетание. Ускоренный «загар» на деле — это ожог, к которому приводит ослабление естественных защит организма. Лучше не попадать в такие ситуации, чем лечить их последствия», — резюмировал Гусейнов.

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