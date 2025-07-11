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Россиян предупредили об опасных последствиях солнечного ожога

Дерматолог Стрюкова: солнечный ожог может вызвать появление новообразований
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Depositphotos

Солнечный ожог, который появляется на коже в результате прямого воздействия лучей ультрафиолета, может серьезно навредить здоровью человека. Об этом «Пятому каналу» рассказала дерматолог, косметолог Ольга Стрюкова.

По ее словам, он появляется только через три-четыре часа, поэтому обгоревший на солнце может не сразу почувствовать это.

«Под действием интенсивного ультрафиолетового излучения появляются очень много новообразований на коже, которые также впоследствии могут превратиться в злокачественные», — сказала Стрюкова.

Однако она уточнила, что загар может быть и полезным для организма, если обеспечить правильный подход. Так, загорать лучше утром до 11:00 или вечером после 16:00.

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова до этого рассказала «Газете.Ru», что использование масел для загара, отказ от SPF-средств и их несвоевременное обновление, частое пребывание на солнце и отсутствие санскрина на некоторых зонах повышают риск пигментации и рака кожи. Для быстрого загара люди нередко пренебрегают SPF, наносят бронзаторы, долго находятся на солнце в пик его активности. Все это, по словам врача, может привести к ожогам, покраснению кожи вплоть до волдырей, а в перспективе – к гиперпигментации и повышенному риску рака кожи.

Ранее были названы гены, которые отвечают за ровный и красивый загар.

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