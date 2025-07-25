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Опубликованы кадры задержания членов группы дистанционных мошенников

ФСБ показала задержание членов группы мошенников, вымогавшей у россиян деньги
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ФСБ обнародовала кадры задержания членов группы мошенников, вымогавшей у россиян средства в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники спецслужбы ранее задержали 19 человек, которых подозревают в участии в организованной группе, занимавшейся дистанционным мошенничеством в отношении граждан России. По информации ФСБ, преступная схема действовала на территории Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. Как установили правоохранители, злоумышленники систематически вымогали у россиян деньги в особо крупном размере с помощью ресурсов украинских колл-центров. В преступной схеме в качестве пособников активно привлекались социально уязвимые жители Новосибирской области.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное травматическое оружие, печати юридических лиц, крупные суммы наличных, криптовалюту, драгоценности, долговые расписки, наркотики и автомобили премиум-класса. По данным следствия, фигуранты причастны как минимум к 33 эпизодам телефонного мошенничества, ущерб от которых превышает 200 млн рублей.

Двум предполагаемым организаторам предъявлены обвинения по статьям УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Остальные 18 участников также обвиняются в участии в организованной преступной группе и многократном мошенничестве.

Ранее задержание россиян, призывавших к убийствам военных, попало на видео.

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