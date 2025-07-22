Дипломата задержали с 200 кг кокаина на болгарско-турецкой границе

HLN: аккредитованный в Бельгии дипломат задержан с 200 кг кокаина

Дипломат родом из Конго, аккредитованный в Бельгии, задержан на болгарско-турецкой границе при попытке провезти 205,9 кг кокаина. Об этом сообщает издание HLN.

Наркотики были спрятаны в пяти чемоданах марки Samsonite в автомобиле с дипломатическими номерами Бельгии. При досмотре на КПП «Капитан Андреево» полицейская собака среагировала на багажник. В машине также находились 54-летняя гражданка Бельгии и болгарский водитель.

«Это крупнейшее изъятие наркотиков на границе в истории страны», — заявили в ведомстве.

Рыночная стоимость изъятого оценивается в €20 млн.

Все трое задержанных (дипломат 40 лет, женщина, водитель) рискуют получить до 20 лет тюрьмы и штраф €100 тыс. Кокаин произведен в Латинской Америке и предназначался для транзита в Турцию.

16 июля сообщалось, что в Петербурге в контейнере с бананами нашли 820 кг кокаина на 12 млрд рублей.

Ранее в Великом Устюге мать пыталась подбросить наркотики 11-летнему сыну.